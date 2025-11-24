Опубликован встречный план Евросоюза по Украине

Фото: © European Parliament
Британская газета The Telegraph опубликовала полный текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный в ответ на предложение президента США Дональда Трампа.
Документ ЕС состоит из 24 пунктов. Евросоюз выдвинул следующие предложения:
- После прекращения конфликта будут созданы меры для надежного
мира и безопасности.
- Россия и Украина обязуются соблюдать прекращение огня в
небе, на суше и в море.
- Москва и Киев немедленно вступают в переговоры по поводу
мониторинга третьих стран за соблюдением прекращения огня.
- Следить за соблюдением прекращения огня будут союзники Украины
под руководством США — мониторинг будет преимущественно дистанционным, с
использованием спутников, БПЛА и других инструментов.
- Будет создан механизм, с помощью которого стороны смогут
представлять отчеты о нарушениях режима прекращения огня и обсуждать меры по
исправлению ситуации.
- Россия вернет всех перемещенных украинских детей, процесс
будут контролировать международные партнеры.
- Москва и Киев обмениваются военнопленными по формуле «все на
всех», Россия освобождает всех гражданских лиц, содержащихся под стражей.
- Территориальные переговоры будут вестись по текущей линии
боевого соприкосновения.
- После достижения устойчивого режима прекращения огня стороны
конфликта принимают меры по оказанию гуманитарной помощи, включая поездки
членов семей через линию соприкосновения.
- Подтверждение суверенитета Украины, никто не принуждает Киев
к соблюдению нейтралитета.
- Украина получает юридически подкрепленные гарантии
безопасности, в том числе от США, по аналогии со статьей 5 Устава НАТО.
- На ВСУ и оборонную промышленность Украины не налагаются
никакие ограничения.
- Гарантами безопасности Киева выступит группа европейских
стран и других заинтересованных государств, Украина имеет право разместить на
своей территории силы союзников.
- Вступление Украины в НАТО возможно при согласии всех членов
альянса.
- Украина вступает в Евросоюз.
- Готовность Украины оставаться безъядерным государством и
соблюдать ДНЯО.
- Территориальные вопросы будут обсуждаться с Россией и
решаться после полного прекращения огня.
- Как только территориальные вопросы будут согласованы, Россия
и Украина обязуются не менять их силой.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС при
участии США и над Каховской ГЭС, будет создан механизм передачи контроля.
- Киев получает беспрепятственный проход по реке Днепр и
контроль над Кинбурнской косой.
- Киев и его партнеры осуществляют экономическое
сотрудничество без ограничений.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую
компенсацию, в том числе за счет российских активов, которые останутся
замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
- Санкции в отношении России могут быть постепенно смягчены после
достижения устойчивого мира и могут быть возобновлены в случае нарушения
мирного соглашения.
- Начало переговоров по европейской безопасности с участием всех стран ОБСЕ.
Возможную версию мирного плана, которую разработали США, 20 ноября опубликовали издание Axios и украинский депутат Алексей Гончаренко. В нем 28 пунктов.