Эрдоган проведет переговоры с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 ноября проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган ранее уточнил, что переговоры будут посвящены урегулированию российско-украинского конфликта. «Мы мобилизовали все силы ради мира, и мы его добьемся», — сказал он на пресс-конференции после саммита G20 в ЮАР.

Турецкий лидер также добавил, что намерен попросить российского коллегу возобновить работу «зернового коридора», который предполагал вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Последний раз главы государств созванивались 7 октября, тогда президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины. 9 ноября Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вариантов завершения конфликта.

Предстоящий телефонный разговор с Путиным пройдет на фоне обсуждения плана мирного урегулирования конфликта, подготовленного США. 23 ноября в Женеве начались переговоры по этому плану с участием представителей США, Украины и ЕС.

Политика
