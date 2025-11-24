Евросоюз пожалуется африканским странам на Россию

Лидеры Евросоюза соберутся на экстренную встречу по Украине, которая пройдет в Анголе 24 ноября в один день с саммитом «ЕС — Африканский союз», сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

«Я пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанде в понедельник», — написал Антониу Кошта в соцсети X.

Глава Евросовета подтвердил, что основной темой обсуждения станет американский план из 28 пунктов», содержащий меры для долгосрочного урегулирования.

В этот день в Анголе пройдет саммит «ЕС — Африканский союз». Тема вооруженного конфликта на Украине будет поднята и на нем при участии лидеров ЕС.

Эксперты отмечают, что Европа на фоне продвижения американского плана урегулирования конфликта на Украине пытается заручится как можно большей поддержкой в мире, чтобы сорвать инициативу США.

Одновременно в Женеве пройдет встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану президента США Дональда Трампа.