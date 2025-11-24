Нотариусы начнут информировать о долгах наследодателей

Закон, обязывающий нотариусов информировать наследников о кредитах умерших родственников, вступит в силу в понедельник, 24 ноября, сообщила депутат Госдумы Ирина Панькина.

«Данный закон позволит уберечь граждан от ситуаций, когда вместе с наследуемым имуществом они зачастую неожиданно получают неисполненные долговые обязательства наследодателя», — сказала Панькина ТАСС.

По ее словам, информация, которую будет сообщать нотариус, поможет наследникам принять «более взвешенное решение» о вступлении в наследство или отказе от него.

Согласно закону, нотариус обязан обращаться в Центральный каталог кредитных историй при открытии наследственного дела и проверять наличие долгов у наследователя. О наличии или отсутствии долгов нотариус должен будет рассказать наследникам.

Предполагается, что извещение наследников будет происходить с помощью письма по адресу места жительства или электронной почты либо при личной явке к нотариусу.