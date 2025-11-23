Россияне при обращении перестанут использовать отчества

Россияне стали реже использовать отчества в разговоре, в будущем возможен отказ от них, сообщила главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.

«Конечно, в паспорте и других документах отчества останутся, но ситуаций, в которых они нужны, станет меньше. Сегодня мы видим явное стремление к более молодежной, менее формальной коммуникации», — сказала Киселева РИА Новости.

По мнению филолога, традиция обращения по отчеству остается обязательной в разговоре с врачами и преподавателями.

«Но например, журналисты уже давно отчество не используют, в банках, в МФЦ, во многих рабочих коллективах принято обращаться к сотрудникам по имени», — отметила она.