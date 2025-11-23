Представитель США надавил на Зеленского

Украину ждут гораздо более худшие условия, если президент Владимир Зеленский откажется подписать в ближайшее время мирное соглашение с Россией, заявил американский представитель, министр Армии США Дэниел Дрисколл.

США сейчас «выкручивают руки» Зеленскому, заставляя его подписать новый мирный план к 27 ноября.

«Никакая сделка не бывает идеальной, но ее нужно заключить как можно скорее», — приводит газета The Guardian слова Дрисколла, сказанные им на встрече с президентом Украины в Киеве.

Американский представитель подчеркнул, что Украину ждут гораздо более худшие условия, если Зеленский откажется подписать в ближайшее время мирное соглашение с Россией.

Дрисколла на встрече с Зеленским поддержала временная поверенная США по делам Украины Джули Дэвис. Она отметила, что, несмотря на суровые условия сделки для Киева, у него нет выбора, кроме как принять предложение Трампа.

«Это была кошмарная встреча», — сказал The Guardian источник в Киеве.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине «полным предательством» и «военной кастрацией».