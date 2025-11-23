НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Институт Пушкина выбрал слово 2025 года

Источник:
ТАСС
265 3
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина
Фото: © Институт имени Пушкина

«Победа» стало самым популярным словом в России в 2025 году, второе и третье место заняли «Max» и «нейросеть», сообщила пресс-служба Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Выбор слова "победа" в качестве главного в 2025 году «является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», отметила пресс-служба

«Для российского общества "победа" — это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм», — приводит ТАСС слова ректора Института Пушкина Никиты Гусева.

Он отметил, что» тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье».

В список кандидатов на слово года в 2025 году попали также «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник», «генерировать».

Еще по теме
Названа причина снятия с продажи романа «Оно» Стивена Кинга
Роман Стивена Кинга «Оно» исчез из книжных и онлайн-магазинов
Путин порассуждал о возможности жить до 150 лет
Поезд Деда Мороза отправился из Владивостока
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Обсуждение (3)
Картина дня
Представитель США надавил на Зеленского
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
Джонсон назвал мирный план Трампа «кастрацией Украины»
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
43
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
39
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
30
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине