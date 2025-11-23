Институт Пушкина выбрал слово 2025 года

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

«Победа» стало самым популярным словом в России в 2025 году, второе и третье место заняли «Max» и «нейросеть», сообщила пресс-служба Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

Выбор слова "победа" в качестве главного в 2025 году «является глубоко символичным и закономерным. В уходящем году вся страна отмечала 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне», отметила пресс-служба

«Для российского общества "победа" — это не просто слово, а фундаментальный историко-культурный концепт, объединяющий все поколения. Он воплощает величайший подвиг народа, его стойкость и героизм», — приводит ТАСС слова ректора Института Пушкина Никиты Гусева.

Он отметил, что» тема Победы нашла отражение в кинематографе, литературе, песнях, которые продолжают звучать в каждой семье».

В список кандидатов на слово года в 2025 году попали также «Аляска», «Интервидение», «переговоры», «цифровой рубль», «ценности», «защитник», «генерировать».