НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джонсон назвал мирный план Трампа «кастрацией Украины»

Источник:
Daily Mail
441 2
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Фото: Prime Minister's Office, 10 Downing Street / OGL 3

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине «полным предательством» и «военной кастрацией».

Мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Он составлен, исходя из требований России, войска которой сейчас ведут успешное наступление, отмечают эксперты.

«Это полное предательство Украины… Это Мюнхен», — приводит газета Daily Mail заявление Джонсона. Он имел ввиду соглашение 1938 года, по которому Британия и Франция позволили Германии оккупировать Чехословакию.

По его словам, представленный Вашингтоном документ «предусматривает военную кастрацию Украины». Бывший британский премьер назвал документ «полной капитуляцией так называемых друзей Украины».

«Киев получил ультиматум о начале переговоров на позорных условиях», — считает Джонсон. «Где их союзники? Где их друзья?» — задался вопросом экс-премьер.

Джонсон считается одним из тех, кто сорвал Стамбульские соглашения Украины с Россией, достигнутые весной 2022 года. Он тогда призвал президента Владимира Зеленского продолжать военные действия, пообещав всемерную поддержку Запада.

Еще по теме
Представитель США надавил на Зеленского
Мирную сделку по Украине обсудят в Женеве
Украина объявила в розыск «кошелек Зеленского»
Россия получила американский мирный план по Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Обсуждение (2)
Картина дня
Представитель США надавил на Зеленского
Институт Пушкина выбрал слово 2025 года
Джонсон назвал мирный план Трампа «кастрацией Украины»
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
43
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
39
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
30
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
27
Госдума одобрила введение нового налога на электронику
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине