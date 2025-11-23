Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал мирный план президента США Дональда Трампа по Украине «полным предательством» и «военной кастрацией».

Мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Он составлен, исходя из требований России, войска которой сейчас ведут успешное наступление, отмечают эксперты.

«Это полное предательство Украины… Это Мюнхен», — приводит газета Daily Mail заявление Джонсона. Он имел ввиду соглашение 1938 года, по которому Британия и Франция позволили Германии оккупировать Чехословакию.

По его словам, представленный Вашингтоном документ «предусматривает военную кастрацию Украины». Бывший британский премьер назвал документ «полной капитуляцией так называемых друзей Украины».

«Киев получил ультиматум о начале переговоров на позорных условиях», — считает Джонсон. «Где их союзники? Где их друзья?» — задался вопросом экс-премьер.

Джонсон считается одним из тех, кто сорвал Стамбульские соглашения Украины с Россией, достигнутые весной 2022 года. Он тогда призвал президента Владимира Зеленского продолжать военные действия, пообещав всемерную поддержку Запада.