НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мирную сделку по Украине обсудят в Женеве

Источник:
Sibnet.ru
169 0
Флаги США и Украины
Фото: © The White House

Мирный план Дональда Трампа по Украине обсудят на встрече представителей ЕС, США и Украины 23 ноября в Женеве.

Министр армии США Дэн Дрисколл и его команда уже прибыли в Женеву, где они проведут встречи с украинскими чиновниками, передает CNN. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Украине Стив Уиткофф присоединятся к переговорам позднее.

Владимир Зеленский отправил на мирные переговоры с США руководителя офиса президента Андрея Ермака, главу ГУР Кирилла Буданова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Евросоюз будет представлен делегациями Франции, Великобритании и Германии, которые создают для этого неформальный альянс безопасности под названием «Е3» с общей позицией. Россия не будет участвовать в обсуждении.

Президент Владимир Путин, комментируя мирный план США по Украине, ранее заявил, что Москва готова к переговорам, однако для этого сначала нужно заручиться согласием официального Киева.

Россия получила американский мирный план по Украине
Еще по теме
Украина объявила в розыск «кошелек Зеленского»
Россия получила американский мирный план по Украине
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Германия возглавила усилия Европы по срыву мирного плана Трампа
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия получила американский мирный план по Украине
Украина объявила в розыск «кошелек Зеленского»
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта
Аномальное тепло придет в европейскую часть России
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.

kygear

Лучшие заводы лучшее жильё.всё туда шло из СССР.и вот насытившись ребята решили что больше брать нечего...