Мирную сделку по Украине обсудят в Женеве

Мирный план Дональда Трампа по Украине обсудят на встрече представителей ЕС, США и Украины 23 ноября в Женеве.

Министр армии США Дэн Дрисколл и его команда уже прибыли в Женеву, где они проведут встречи с украинскими чиновниками, передает CNN. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Украине Стив Уиткофф присоединятся к переговорам позднее.

Владимир Зеленский отправил на мирные переговоры с США руководителя офиса президента Андрея Ермака, главу ГУР Кирилла Буданова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Евросоюз будет представлен делегациями Франции, Великобритании и Германии, которые создают для этого неформальный альянс безопасности под названием «Е3» с общей позицией. Россия не будет участвовать в обсуждении.

Президент Владимир Путин, комментируя мирный план США по Украине, ранее заявил, что Москва готова к переговорам, однако для этого сначала нужно заручиться согласием официального Киева.