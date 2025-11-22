НАВЕРХ
Споры мха выжили в открытом космосе

iScience
Фото: © NASA

Споры мха из семейства фунариевых выжили после девяти месяцев за бортом Международной космической станции, соответствующие результаты были получены в ходе эксперимента японских биологов.

Споры провели девять месяцев в открытом космосе внутри специальных капсул, прикрепленных к борту обшивки МКС, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом iScience. Более 80% спор остались жизнеспособными после завершения эксперимента.

Отмечается, что мхи представляют собой одних из самых неприхотливых и живучих существ на Земле, которым удается колонизировать даже самые экстремальные природные среды, включая засушливые пустыни и ледяные пустоши Антарктики.

Для эксперимента был выбран вид Physcomitrium patens — считается, что он первым заселяет землю, пострадавшую в результате хозяйственной деятельности человека. Кроме этого, у него сравнительно простая ДНК и феноменальная устойчивость к низким температурам и радиации.

По оценкам биологов, споры мха должны оставаться жизнеспособными даже в тех случаях, если они проведут в открытом космосе примерно 15 лет. Такая «суперспособность» делает данные мхи интересным растением для создания первых внеземных экосистем.

