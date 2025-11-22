НАВЕРХ
Украина объявила в розыск «кошелек Зеленского»

Sibnet.ru
Суд
Фото: © U.S. Airmen

Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком Владимира Зеленского», объявлен в розыск на Украине, следует из базы украинского МВД. Предприниматель известен дружбой с президентом Украины и связями с украинским олигархом Игорем Коломойским.

На странице Миндича значится дата исчезновения — 20 ноября. По неофициальной информации, 46-летний бизнесмен выехал с Украины за несколько часов до проведения обысков и сейчас находится в Израиле.

Также на странице перечислены статьи обвинения: легализация средств, полученных преступным путем, совершенная в крупных размерах, создание, руководство и участие в преступной организации, вмешательство в деятельность государственного деятеля.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура ранее объявили о проведении масштабной операции под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике.

По данным следствия, участники преступной схемы «отмыли» не менее ста миллионов долларов. 11 ноября были предъявлены первые обвинения, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации.

Кроме этого, Миндич мог быть негласным куратором нескольких фирм, причастных к хищениям на строительстве фортификаций для нужд ВСУ. Речь идет об ущербе Украине примерно на миллиард долларов.

Политика #Мир
