Дрон ВСУ привел украинских военнослужащих в плен

Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на российские позиции, рассказал военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск «Южная».

По его словам, беспилотник ВСУ по ошибке привел группу украинских военнослужащих прямо на российские позиции в районе Северска, передает РИА Новости. Россиянин добавил, что четверо бойцов ВСУ следовали за дроном, не понимая, куда идут и зачем.

«Четыре человека отправили на позиции, шли они за дроном, сами не понимая, куда идут и зачем. В итоге вышли на наших бойцов», — сказал военнослужащий, добавив, что украинские солдаты «сами не поняли, как попали в плен».

Он уточнил, что украинские солдаты плохо ориентируются на местности и не обладают координацией между подразделениями.

Российский военнослужащий отметил, что у противника царит хаос, отсутствует взаимодействие командиров и обмен информацией между подразделениями.