НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Северные реки предложили перебросить в Донбасс

Источник:
ТАСС
353 5
Река, аэрофотосъемка
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Российские ученые обсудят 2 декабря на заседании отделения наук о Земле Российской академии наук проект переброски по трубопроводу воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс.

Согласно проекту, трубопровод пройдет через Каму и Волгу, а далее — через второй канал Волго-Дон в Приазовье, рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян в комментарии ТАСС.

По его словам, можно задействовать газогенераторы «Газпрома», а строительство трубопровода займет от пяти до семи лет. Этот проект подразумевает внедрение новых технологий, отметил ученый.

Данилов-Данильян напомнил, что во времена СССР был разработан план переброски воды из низовьев Оби в Аральский регион Казахстана и Узбекистана для решения проблем с орошением сельскохозяйственных угодий.

Еще по теме
Атомный «Сталинград»: Россия получит самые мощные ледоколы
Миронов раскритиковал идею о переброске рек из Сибири
Ученый СО РАН оценил идею переброски Оби в Узбекистан
Украина остановила все государственные теплоэлектростанции
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Как выглядела первая Windows
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Обсуждение (5)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать

mosquito__2010

у бандеровской украины которую создал запад незаконным гос. переворотом в феврале 2014 г. для нанесения...

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.

kygear

Лучшие заводы лучшее жильё.всё туда шло из СССР.и вот насытившись ребята решили что больше брать нечего...