Северные реки предложили перебросить в Донбасс

Российские ученые обсудят 2 декабря на заседании отделения наук о Земле Российской академии наук проект переброски по трубопроводу воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс.

Согласно проекту, трубопровод пройдет через Каму и Волгу, а далее — через второй канал Волго-Дон в Приазовье, рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян в комментарии ТАСС.

По его словам, можно задействовать газогенераторы «Газпрома», а строительство трубопровода займет от пяти до семи лет. Этот проект подразумевает внедрение новых технологий, отметил ученый.

Данилов-Данильян напомнил, что во времена СССР был разработан план переброски воды из низовьев Оби в Аральский регион Казахстана и Узбекистана для решения проблем с орошением сельскохозяйственных угодий.