АвтоВАЗ анонсировал новое подорожание автомобилей Lada

Стоимость автомобилей Lada необходимо проиндексировать из-за роста себестоимости машин, сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

Невозможно долго сдерживать подорожание автомобилей на фоне роста импорта и агрессивного демпинга со стороны китайских игроков, объяснил он в кулуарах форума «Транспорт России», передает ТАСС.

Соколов напомнил, что цены на автомобили в последний раз поднимали почти год назад — в январе, тогда индексация составила менее 2%, что в несколько раз ниже официальной инфляции. В январе инфляция была на уровне 9,87% в годовом выражении.

«Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — отметил он.

АвтоВАЗ в 2025 году собирается продать 370 тысяч автомобилей Lada, почти все будут реализованы на внутреннем рынке. В прошлом году компания продала 459 тысяч машин. Общий рынок текущего года в стране оценивается в 1,4 миллиона автомобилей.

В целом в России по итогам октября средневзвешенная стоимость нового авто выросла, впервые превысив 3,4 миллиона рублей. Показатель по стоимости машин с пробегом также установил рекорд, он составил 1,23 миллиона рублей.