Что значит предварительное одобрение кредита

Россияне время от времени получают сообщения из банков о том, что им предварительно одобрен кредит. Но это не значит, что он будет обязательно выдан, объяснили Центр финансовой экспертизы Роскачества.

Уведомление «Вам предварительно одобрен кредит» означает, что банк приглашает клиента, который по общим данным соответсвует критериям заемщика, подать заявку на получение кредитных средств.

Но это вовсе не гарантирует окончательное одобрение. Бывает, что людям потом отказывают. Для финального одобрения банк должен подробно изучить платежеспособность клиента.

Банк изучает данные клиента после получения заявки на кредит. На этом этапе кредитные организации могут отказать по следующим причинам:

негативная кредитная история: просрочки по выплатам;

недостаточный доход: низкая заработная плата или нестабильный источник дохода;

высокий уровень долговой нагрузки: большая часть ежемесячного дохода уходит на обслуживание текущих кредитов.

Таким образом, предварительное одобрение кредита — это традиционный маркетинговый ход банков, подталкивающий клиентов взять деньги взаймы. И определить рекламная это рассылка или действительно сформированное предложением можно только после оформления заявки.