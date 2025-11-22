НАВЕРХ
Раскрыта тайна врезавшегося в самолет United Airlines объекта

New York Post
Boeing 737
Фото: Jeff Hitchcock / CC BY 2.0

Национальный совет по безопасности на транспорте США обнародовал отчет об инциденте, в ходе которого загадочный объект врезался в самолет компании United Airlines Boeing 737 на высоте около 11 тысяч метров.

ЧП произошло 16 октября, капитан воздушного судна получил тогда множественные рваные раны от разлетевшегося лобового стекла, но сумел посадить самолет на запасном аэродроме в Солт-Лейк-Сити, пишет New York Post.

Первоначальной версией стало столкновение с метеоритом, однако расследование показало, что самолет протаранил метеорологический зонд. Шар был запущен накануне с целью зондирования атмосферы и принадлежал компании WindBorne Systems.

Аэрокосмическая компания, находящаяся в Калифорнии, сообщила, что в какой-то момент потеряла связь с высотным объектом, который сначала пролетел через всю Неваду на юг страны, а затем вернулся в Юту.

Капитан судна заметил загадочный объект впереди, но не успел изменить курс, чтобы уйти от столкновения. Метеозонд разбил стекло, пилот в результате получил повреждения, а приборная панель была усеяна осколками.

Метеозонды обычно конструируют так, чтобы минимизировать ущерб при столкновении с самолетом. В частности, у них отсутствуют крупные металлические детали. Однако по каким-то причинам на этот раз лобовое стекло авиалайнера не выдержало удара.

