Россия получила американский мирный план по Украине

Россия получила от США мирный план по Украине из 28 пунктов и готова его обсуждать, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, передает пресс-служба Кремля.

Документ может стать основой окончательно мирного урегулирования, однако предметно с российской стороной его текст не обсуждается, так как официальный Киев пока не подтвердил заинтересованность в переговорах, отметил Путин.

По словам российского лидера, мирный план Трампа обсуждался еще до их встречи на Аляске, при этом все партнеры России перед саммитом в Анкоридже, включая Китай, Индию, Северную Корею, ЮАР и Бразилию, поддержали возможные договоренности

Новая редакция мирного плана пока не обсуждается с Россией, так как «Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», предположил Путин.

«Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции — сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя», — сказал он.

США хотят подписания Киевом рамочного соглашения по сделке к следующему четвергу, 27 ноября. В случае отказа от плана по мирному урегулированию из 28 пунктов Вашингтон может лишить Украину оружия и разведанных.