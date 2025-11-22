Центробанк ужесточит выдачу банковских карт

Банк России ужесточит правила дистанционной выдачи банковских карт через дистанционные каналы, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ужесточение правил выдачи карт посредством доставки курьерами или при помощи посредников обусловлено ростом случаев незаконного оформления банковских карт для мошеннических целей, отмечается в сообщении.

Полицейские назвали несколько уязвимостей действовавших ранее правил дистанционной выдачи карт. Так, курьеры доставляли клиенту уже готовую карту, ограничиваясь лишь поверхностной проверкой документов.

Активация карты происходила либо сразу на месте без подтверждения личности, либо позже — уже без контроля со стороны банка. В ряде случаев сотрудники намеренно оформляли карты на лиц, не имеющих к ним отношения, нарушая правила идентификации.

Теперь регулятор ввел дополнительные меры, которые ужесточают процесс дистанционной выдачи карт. Так, согласно новым правилам, только владелец может активировать карту.

Активация возможна исключительно после завершения полной процедуры идентификации и только самим клиентом — третьи лица, включая курьеров, исключаются из этого процесса. При выдаче карты через посредника необходимо фиксировать факт личного присутствия клиента.

Усиливается и внутренний банковский контроль. Банки обязаны выявлять подразделения и сотрудников, чья деятельность связана с повышенными рисками, и вводить для них дополнительные меры надзора, включая использование фотовидеозаписи.

Еще одно обязательное правило — проверка полноты и подлинности документов. При работе через посредников кредитные организации несут полную ответственность за достоверность предоставленных клиентом сведений и отсутствие подлога.