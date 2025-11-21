НАВЕРХ
Верховный суд запретил водить авто после употребления катинонов

Sibnet.ru
Катиноны
Фото: DMTrott / CC BY-SA 4.0

Верховный суд России утвердил запрет на вождение после употребления так называемых катинонов, следует из постановления судебного органа.

Катиноны — это психостимулирующие вещества, относящиеся к алкалоидам, обнаруженным в растении кат, традиционно произрастающим на Аравийском полуострове. Среди наркоманов вещества получили название «соли».

Основным естественным соединением таких веществ является катинон, который оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему. В основном «соли» употребляются для достижения психостимулирующего эффекта.

Суд первой инстанции оштрафовал мужчину, который сел за руль в состоянии опьянения. Также фигуранта лишили водительских прав на год и девять месяцев. Однако экспертиза показала, что в крови нарушителя были синтетические катиноны, а не алкоголь.

Мужчина оспорил решение. Верховный суд оставил без изменения определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении фигуранта, его жалобу оставили без удовлетворения.

Сейчас подавляющее большинство синтетических катинонов находятся под строгим международным контролем и запрещены из-за высокого риска зависимости, токсичности и психических расстройств.

Авто #Автоправо
