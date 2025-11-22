Приметы и лунный календарь на 22 ноября

Согласно приметам, в этот день нельзя в этот день стричь ногти

Матренин день отмечается в народном календаре 22 ноября. В астрологии на эту дату приходится второй лунный день. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этим днем.

Нельзя в этот день стричь ногти и волосы. Существует поверье, что это может привести к потере здоровья и длительным болезням. Также 22 ноября запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, давать деньги в долг, обижаться на близких людей.

На Матренин день существовала традиция перебирать старую одежду и отдавать ненужную нуждающимся. Однако прежде чем отдать вещь, ее следовало постирать, иначе можно было передать другому человеку свою удачу.

Субботний день пройдет под влиянием второго и третьего лунного дня. Новолуние традиционно считается успешным для начинаний, можно приступать к намеченным ранее делам. Считается, что этот день — не лучший для общения. Предпочтительнее ограничить внешние контакты.

Погодные приметы гласят, что если 22 ноября на деревьях иней — скоро наступит холод. Облачное небо сулило прохладный май. Если в этот день пошел дождь — значит следующее лето будет солнечным.