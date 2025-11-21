Зеленский обратился к народу Украины с экстренным сообщением

Президент Владимир Зеленский выступил с экстренным обращением к народу Украины, в котором назвал текущий момент самым сложным в истории страны.

Зеленский признал, что перед официальным Киевом стоит «сложный выбор» из-за нового плана США по окончанию конфликта с Россией. По его словам, страна может либо потерять достоинство, либо рискнуть остаться без своего ключевого партнера.

«Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором: либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо крайне тяжелая зима, самая тяжелая, и дальнейшие риски», — пояснил он.

Зеленский подчеркнул, что власти Украины не собираются «предавать национальные интересы» и намерены искать «конструктивные решения с нашим партнером», а также предлагать варианты, чтобы честь и достоинство украинцев в 28 пунктах были сохранены.

Украинский президент добавил, что граждане республики — «стальные, но любой даже самый крепкий металл может не выдержать». Он призвал украинцев к единству и прекращению «политических игрищ», отметив, что следующая неделя будет «непростой».

Накануне был обнародован текст 28 пунктов мирного плана США по окончанию конфликта между Россией и Украиной. В частности, там значатся признание Крыма и Донбасса российскими, сокращение численности ВСУ и объявление русского языка государственным на Украине.