Госавтоинспекция проведет сплошные проверки на дорогах

Госавтоинспекция 22 и 23 ноября проведет массовые и сплошные проверки на всех дорогах страны, усиленные рейды на выходных анонсировала пресс-служба ведомства.

Массовые профилактические проверки на дорогах в выходные дни проводятся для выявления пьяных водителей, уточнил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник Антон Белан.

Он призвал россиян сообщать о таких участниках движения в полицию, чтобы последние не успели создать на дорогах опасные ситуации из-за неадекватного вождения.

Госавтоинспекция также напомнила водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в противном случае водитель рискует лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 45 тысяч рублей.