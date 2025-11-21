НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Госавтоинспекция проведет сплошные проверки на дорогах

Источник:
Sibnet.ru
214 0
Инспектор ДПС
Фото: © пресс-служба Госдумы

Госавтоинспекция 22 и 23 ноября проведет массовые и сплошные проверки на всех дорогах страны, усиленные рейды на выходных анонсировала пресс-служба ведомства.

Массовые профилактические проверки на дорогах в выходные дни проводятся для выявления пьяных водителей, уточнил замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник Антон Белан.

Он призвал россиян сообщать о таких участниках движения в полицию, чтобы последние не успели создать на дорогах опасные ситуации из-за неадекватного вождения.

Госавтоинспекция также напомнила водителям о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в противном случае водитель рискует лишиться права управления сроком от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 45 тысяч рублей.

Как ездить по первому снегу
Еще по теме
Верховный суд запретил водить авто после употребления катинонов
Названы условия замены автоматически продленных прав
МВД разработает рейтинг автошкол
Россиянам напомнили о штрафе за прогрев двигателя во дворе
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Как выглядела первая Windows
Названы самые выгодные смартфоны ноября
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

-БЕРКУТ-

так же как на развитие ржавого автоваза, развитие дорог с ямами... очередные поборы в карман. а кто...

Qprovessional

если матом нельзя, то мне нечего сказать

Danilon

Спойлер: никакой отечественной электроники не появится. Но заплатят все.

Nik3316

плавно подводят к повышению пенсионного возраста до 120лет))))))))))))