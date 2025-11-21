Назван размер теневой экономики России

Теневая экономика составляет около 10% ВВП России, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что сокращение этого показателя является приоритетной задачей для Федеральной налоговой службы.

Объем ВВП России за второй квартал 2025 года составил в текущих ценах 49 триллионов 516,8 миллиарда рублей, следует из данных Росстата. Таким образом, размер теневой экономики страны Силуанов оценил примерно в 5 триллионов рублей.

Министр подчеркнул, что для повышения налоговой дисциплины среди российских налогоплательщиков правительством разработан комплекс мер. В частности, будет усилен надзор за розничными точками продаж, включая маркетплейсы, передает «Интерфакс».

Кроме этого налоговики ужесточат контроль над «трансграничным перемещением товаров и уплатой соответствующих налогов», отметил Силуанов. Также планируется обеление экономики посредством строгого соблюдения контрольно-кассовой дисциплины.