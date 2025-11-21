НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Германия возглавила усилия Европы по срыву мирного плана Трампа

Источник:
Bild
231 2
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: More pictures and videos: connect@epp.eu / CC BY 4.0

Германия возглавляет усилия Европы по противодействию мирному плану Трампа, сообщила газете Bild со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.

Мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Он составлен, исходя из требований России, войска которой сейчас ведут успешное наступление, отмечают эксперты.

«Капитуляция Киева фактически означала бы капитуляцию Европы перед Россией, представляющей серьезную угрозу безопасности континента», — сказал один из источников.

По словам собеседников газеты, в офисе канцлера Германии Фридриха Мерца уже начали разрабатывать свой план завершения войны, поскольку американский «вызывает тревогу».

Германия «намерена оказать давление на правительство США на самом высоком уровне, чтобы довести до сведения Вашингтона последствия этого плана для Европы», отметили источники.

Администрация президента США Дональда Трампа дала неделю главе Украины Владимиру Зеленскому  на подписание мирного соглашения.


