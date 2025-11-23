НАВЕРХ
Власти задумались о запрете манипуляций с весом товаров в магазинах

«Известия»
Супермаркет
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Единую весовую единицу измерения товаров могут закрепить в Правилах продажи по договору розничной купли-продажи, соответствующий документ готовит к переизданию Минпромторг.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в Роспотребнадзор Минпромторг с предложением обязать торговые сети и магазины указывать полный вес продукции.

«Фактически общество признало, что торговые сети манипулируют и вводят в заблуждение покупателей. Человек, покупая тот или иной товар, может сразу не заметить его полную стоимость и понять, сколько он в итоге заплатил, только изучив кассовый чек», — сказал «Известиям» Нилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему упаковка становится меньше

Торговые сети зачастую применяют не совсем добросовестные методы, когда на ценнике указывается стоимость не за единицу товара, а за 100 граммов. При этом потребитель думает, что это цена за упаковку, которая на самом деле может стоить в четыре или пять раз дороже.

Эту проблему можно решить на уровне постановления правительства через внесение поправок в правила продажи товаров, которые сейчас готовятся к переизданию Минпромторгом. 

Потребители теряют до 1 триллиона рублей ежегодно из-за уменьшения количества, объема или веса товара в упаковке, а также указания цены не за целую упаковку, а за 100 граммов, подсчитал Союз потребителей России.


Экономика #Торговля #Продукты
