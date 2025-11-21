НАВЕРХ
Банки и их клиенты стали снижать лимиты по кредитным картам

«Коммерсантъ»
Средний лимит по выданным кредитным картам в октябре 2025 года опустился до 100,5 тысячи рублей, что соответствует уровню трехлетней давности, следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ).

Снижение среднего лимита по кредитным картам — следствие введения периода охлаждения по необеспеченным кредитам: заемщики действительно успевают «остыть» и просят сумму, соответствующую их реальным потребностям, приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

Снижение лимитов соответствует и новой политике самих банков. Они пересматривают экономику кредитных карт и корректируют лимиты по новым выдачам для снижения рисков и регулирования финансовой нагрузки заемщиков, рассказали в ВТБ.

Согласно данным, в октябре сумма среднего лимита по выданным кредитным картам опустилась до 100,5 тысячи руб. Это минимум с октября 2022 года. Снижение средней суммы лимита по выданным кредиткам происходит второй месяц подряд после продолжительного роста.

Ранее российские банки впервые зафиксировали снижение количества кредитных карт на руках у россиян.


