ИИ-браузер Comet стал доступен на Android-устройствах

Американская компания Perplexity AI выпустила версию веб-браузера Comet для операционной системы Android. Ранее он был доступен только на Windows и MacOS.
Главной фишкой браузера разработчики называют ИИ-агента. Нейроассистент
может выдавать краткое содержание открытых страниц, обобщать информацию из
нескольких источников, сортировать вкладки по категориям и сравнивать цены на
товары в разных интернет-магазинах.
Отдавать команды ИИ-агенту можно голосом, активировав голосовой режим
нажатием на значок микрофона. Получив поисковую выдачу, пользователь может
задать уточняющие вопросы, чтобы получить максимально точный ответ.
Comet имеет режим инкогнито, встроенный блокировщик рекламы и спама и
настраиваемую панель виджетов на главной странице. Браузер можно бесплатно
скачать в Google Play. В ближайшее время ожидается релиз версии и для iOS.