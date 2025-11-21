НАВЕРХ
ИИ-браузер Comet стал доступен на Android-устройствах

Фото: © perplexity.ai

Американская компания Perplexity AI выпустила версию веб-браузера Comet для операционной системы Android. Ранее он был доступен только на Windows и MacOS.

Главной фишкой браузера разработчики называют ИИ-агента. Нейроассистент может выдавать краткое содержание открытых страниц, обобщать информацию из нескольких источников, сортировать вкладки по категориям и сравнивать цены на товары в разных интернет-магазинах.

Отдавать команды ИИ-агенту можно голосом, активировав голосовой режим нажатием на значок микрофона. Получив поисковую выдачу, пользователь может задать уточняющие вопросы, чтобы получить максимально точный ответ.

Samsung перенесет свой мобильный браузер на ПК

Comet имеет режим инкогнито, встроенный блокировщик рекламы и спама и настраиваемую панель виджетов на главной странице. Браузер можно бесплатно скачать в Google Play. В ближайшее время ожидается релиз версии и для iOS.

