ИИ-браузер Comet стал доступен на Android-устройствах

Американская компания Perplexity AI выпустила версию веб-браузера Comet для операционной системы Android. Ранее он был доступен только на Windows и MacOS.

Главной фишкой браузера разработчики называют ИИ-агента. Нейроассистент может выдавать краткое содержание открытых страниц, обобщать информацию из нескольких источников, сортировать вкладки по категориям и сравнивать цены на товары в разных интернет-магазинах.

Отдавать команды ИИ-агенту можно голосом, активировав голосовой режим нажатием на значок микрофона. Получив поисковую выдачу, пользователь может задать уточняющие вопросы, чтобы получить максимально точный ответ.

Comet имеет режим инкогнито, встроенный блокировщик рекламы и спама и настраиваемую панель виджетов на главной странице. Браузер можно бесплатно скачать в Google Play. В ближайшее время ожидается релиз версии и для iOS.