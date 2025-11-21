США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что глава Украины Владимир Зеленский подпишет разработанное совместно с Россией мирное соглашение до 27 ноября, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников.

Мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. Он составлен, исходя из требований России, отмечают эксперты.

Давление со стороны Трампа вызвано желанием заставить Киев как можно скорее подписать план по мирному урегулированию конфликта с Россией, рассказали FT чиновники. По их словам, Белый дом ожидает, что Зеленский подпишет его уже 27 ноября.

Чиновники также заявили, что Белый дом работает в «агрессивном режиме». Американские власти хотят завершения конфликта на Украине до конца года.