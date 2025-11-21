НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Черногория по примеру ЕС введет визовые ограничения для россиян

Источник:
Euronews
158 0
Черногория
Фото: Диего Дельсо / CC BY-SA 3.0

Черногория в соответствии с политикой Европейского союза введет визовые ограничения для россиян, сообщил премьер-министра республики Милойко Спайич.

Черногория, даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с этим преимуществ, готова действовать как член ЕС, приводи Euronews заявление Спайич. По его словам, это же и относится к действующим в Европе визовым ограничениям в отношении россиян.

Страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима для граждан России, отметил премьер Черногории.

Китай упростил правила въезда для российских туристов

Он отметил, что число российских туристов и инвесторов заметно сократилось, а объем недвижимости, которым владели россияне, также упал. Поэтому граждане РФ стали лишь одной из групп, приезжающих в Черногорию, заключил Спайчич.

Еще по теме
Китай упростил правила въезда для российских туристов
Египет вдвое повысит стоимость въездных виз
«2ГИС» начал указывать стоимость проезда в общественном транспорте
Поезд Деда Мороза отправился в путешествие
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Как выглядела первая Windows
Названы самые выгодные смартфоны ноября
Обсуждение (0)
Картина дня
США призвали Зеленского подписать мирный план до 27 ноября
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска
Импортные детали в новом самолете S7 вызвали грусть у Мишустина
Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
26
Россия и США тайно взялись за разработку плана по Украине
22
Министр обороны Германии заявил о скорой войне с Россией
19
Украинская армия испытала гроб на колесах. ВИДЕО
18
Украина попыталась ударить американскими ракетами по Воронежу
16
Два истребителя Су‑57 передали первому иностранному заказчику