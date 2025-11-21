Черногория по примеру ЕС введет визовые ограничения для россиян

Черногория в соответствии с политикой Европейского союза введет визовые ограничения для россиян, сообщил премьер-министра республики Милойко Спайич.

Черногория, даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с этим преимуществ, готова действовать как член ЕС, приводи Euronews заявление Спайич. По его словам, это же и относится к действующим в Европе визовым ограничениям в отношении россиян.

Страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима для граждан России, отметил премьер Черногории.

Он отметил, что число российских туристов и инвесторов заметно сократилось, а объем недвижимости, которым владели россияне, также упал. Поэтому граждане РФ стали лишь одной из групп, приезжающих в Черногорию, заключил Спайчич.