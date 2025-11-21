НАВЕРХ
Герасимов доложил Путину о взятии Купянска

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль города Купянска в Харьковской области. 

«Соединения группировки "Запад" освободили город Купянск», — сказал Герасимов на совещании в одном из командных пунктов российских войск.

По его словам, в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные продолжают уничтожение украинских формирований на левом берегу реки Оскол.

Командующий группировкой «Запад» Сергей Кузовлев сообщил, что бойцы активно продвигаются в направлении Красного Лимана, освободили Петропавловку, ведут бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой.

Купянск — один из ключевых городов для обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населенный пункт на две части. Его взятие позволяет российской армии продолжить наступление на запад.

