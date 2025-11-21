НАВЕРХ
«Пятый элемент» повторно покажут в российских кинотеатрах

кадр из фильма
кадр из фильма "Пятый элемент" (реж. Люк Бессон)
Фото: © Gaumont

Фантастический боевик Люка Бессона «Пятый элемент» повторно выйдет в российский прокат. Отреставрированную 4К-версию картины в кинотеатрах покажет кинокомпания A-One.

За месяц до старта сеансов компания выпустила два локализованных трейлера картины: дублированный и на английском языке с русскими субтитрами, позволяющие оценить качество реставрации картинки.

Концепцию своего будущего кинохита Бессон придумал еще в детстве, а первые наброски сценария начал делать в 16-летнем возрасте. В 1994 году режиссер снял боевик «Леон», собравший неплохую кассу, что позволило ему претендовать на финансирование своего масштабного футуристического проекта со стороны крупнейшей французской студии Gaumont и голливудской Columbia Pictures.

Кинобоссы долго сомневались, и пока Бессон ждал согласования бюджета, он написал сценарий к фильму «Такси», впоследствии ставшему большим хитом и породившему целую франшизу.

«Пятый элемент» вышел в 1997 году и получил смешанные отзывы критиков и даже несколько номинаций на «Золотую малину». При бюджете в 90 миллионов долларов лента собрала почти 264 миллиона, став самым кассовым французским фильмом в международном прокате вплоть до выхода «1+1» в 2011 году.

Аль Пачино и Кифер Сазерленд столкнутся в боевике Люка Бессона

Со временем картина обрела культовый статус и оставила заметный след в массовой культуре. Снова посмотреть «Пятый элемент» на большом экране можно будет с 18 декабря.

