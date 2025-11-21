Объявлено имя «Мисс Вселенная-2025». ФОТО

Представительница Мексики Фатима Бош стала победительницей 74-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2025».

Первой вице-мисс стала Правенар Сингх из Таиланда, Второй вице-мисс — Стефани Абасали из Венесуэлы, Третьей вице-мисс — Ахтиса Манало из Филлипин, Четвертой вице-мисс — Оливия Ясе из Кот-д’Ивуара.

Мисс Мексика в части вопросов и ответов заявила, что если победит в конкурсе, то использует свой титул для поддержки сильных и смелых женщин. Еще она выделила бы часть средств от победы в конкурсе на благотворительность.

Фатима Бош — та самая участница, у которой возник конфликт с организатором конкурса Наватом Ицарагрисилом. Он публично отчитал девушку за отсутствие на спонсорской фотосессии, обвинив ее в нежелании участвовать в заранее запланированном мероприятии. Также он назвал ее глупой и прикрикнул. Бош покинула зал, вместе с ней вышли еще несколько участниц.

Конкурс прошел в Таиланде под девизом «Сила любви». В нем участвовали 120 девушек. Представительница России Анастасия Венза не вошла в топ-30.