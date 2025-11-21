НАВЕРХ
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Россияне в конце 2025 года будут работать всего два дня — последняя неделя года окажется сокращенной из-за переноса выходных дней, следует из утвержденного производственного календаря.

Рабочими днями в последнюю неделю 2025 года будут только понедельник и вторник — 29 декабря и 30 декабря. Среда, 31 декабря, стала выходным днем из-за переноса праздничного воскресенья 5 января.

Затем наступят новогодние каникулы 2026 года. По решению правительства они станут самыми длинными за 12 лет — россияне начнут отдыхать с 31 декабря, а на работу в новом году выйдут только через двенадцать дней.

Таким образом, в 2026 году в январе будет 16 выходных дней и 15 рабочих. Первый рабочий день после Нового года — 12 января.

