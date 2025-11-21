НАВЕРХ
Приметы и лунный календарь на 21 ноября

21 ноября запрещалось мыть голову
21 ноября запрещалось мыть голову
Михайлов день отмечается в народном календаре 21 ноября. В календаре Луны на 2025 год на эту дату приходится первый лунный день — один из энергетически мощнейших в месяце. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.

Считается, что 21 ноября нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и работой ради прибыли. Также в этот день запрещается мыть голову и стричь волосы — поверье гласит, что такой человек рискует лишиться памяти.

Не рекомендуется рассказывать 21 ноября о хороших снах — это может помешать их исполнению. Нельзя ссориться и ругаться, так как помириться будет сложно. Кроме этого, очень плохо проводить этот день в одиночестве.

Согласно лунному календарю, в первые дни растущей Луны полезно строить планы на будущее, а вот действия следует тщательно контролировать, так как даже самые мелкие из них способны серьезно повлиять на дальнейшие события.

Погодные приметы гласят, что дождь в этот день служит предвестником продолжительной слякоти и мягкого начала зимы, в этом случае настоящие морозы могут начаться только после 19 декабря. Мокрый снег указывает на весну с обильными осадками.

