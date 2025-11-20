НАВЕРХ
Госдума одобрила введение нового налога на электронику

Источник:
Sibnet.ru
469 1
Телевизоры
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор за ввоз или производство в Россию продукции любой электроники. Документ опубликован на сайте думской базы.

Технологический сбор будет взиматься за ввоз в Россию электронной компонентной базы или промышленной продукции, содержащей такие компоненты, а также за их производство на территории страны, следует из документа.

Сбор обязаны будут уплачивать юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся ввозом или производством такой продукции и компонентов. Все средства от уплаты сбора направят на развитие отечественной электроники.

Перечни продукции и ее компонентов, подлежащих уплате технологического сбора, а также его размеры, установит правительство. Максимальный размер сбора не превысит 5 тысяч рублей за каждый компонент или единицу продукции.

Обсуждение (1)
Топ комментариев

aevaev

то, что ударили - плохо, были уничтожены ответным огнем - хорошо

mosquito__2010

угу целый год всей армией как в анекдоте про неуловимого джов итоге покровску вилыкак и украине

Nik3316

плавно подводят к повышению пенсионного возраста до 120лет))))))))))))

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...