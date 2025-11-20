Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих, сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Взамен украинская сторона передала 30 тел, уточнил он в комментарии РБК. Обмен стал 12-м с начала года. Последний обмен произошел 23 октября, Украина получила останки 1 тысячи погибших, российская сторона — 31 тело.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что в ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что России в текущем году передала Украине более 9 тысяч тел погибших военнослужащих, а получила 143 тела.