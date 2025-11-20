Telegram получил масштабное обновление

Разработчики мессенджера Telegram выпустили масштабное обновление, одним из ключевых новшеств стала функция Live Stories.

Она позволяет вести в историях прямые трансляции с чатом для зрителей. Последние смогут поддерживать автора контента при помощи донатов через платные сообщения за внутреннюю валюту мессенджера.

Другим важным нововведением апдейта стала функция регулярных сообщений. С ее помощью юзеры могут настроить регулярную отправку напоминаний и сообщений с определенными интервалами между ними.

Также в мессенджере появилась система аукционов для подарков, призванная обеспечить более честное распределение уникальных коллекционных предметов. Кроме этого, в дизайне iOS-версии приложения добавлены элементы интерфейса, соответствующие концепции Liquid Glass.