Лукашенко предупредил Зеленского о риске физического устранения

Украинского лидера Владимира Зеленского могут «убрать» на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя», — приводит «Газета.ру» заявление Лукашенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

На этом фоне газета Financial Times писала, что Зеленскому следует уволить главу офиса украинского президента Андрея Ермака и сформировать новое правительство из «реформаторов».