НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко предупредил Зеленского о риске физического устранения

Источник:
«Газета.ру»
424 0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Украинского лидера Владимира Зеленского могут «убрать» на фоне разразившегося на Украине коррупционного скандала, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им управляли, а сейчас тем более: «Этого убери, этого, этого, этого…» Убирает. Но уберут же и тебя», — приводит «Газета.ру» заявление Лукашенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Зеленский отверг новый мирный план ТрампаОдним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента и его «кошельком».

На этом фоне газета Financial Times писала, что Зеленскому следует уволить главу офиса украинского президента Андрея Ермака и сформировать новое правительство из «реформаторов».

Еще по теме
Глава Airbus попросил для Европы тактическое ядерное оружие
Зеленский отверг новый мирный план Трампа
Запад обвинил Зеленского в «потере связи с реальностью»
Белый дом: Россия и Украина согласуют мирное соглашение
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Секретный способ перезагрузки Windows
Обсуждение (0)
Картина дня
Госдума приняла закон о повышении НДС до 22%
Лукашенко предупредил Зеленского о риске физического устранения
Глава Airbus попросил для Европы тактическое ядерное оружие
NASA показало самое детальное фото объекта 3I/ATLAS
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

aevaev

то, что ударили - плохо, были уничтожены ответным огнем - хорошо

Nik3316

плавно подводят к повышению пенсионного возраста до 120лет))))))))))))

mosquito__2010

угу целый год всей армией как в анекдоте про неуловимого джов итоге покровску вилыкак и украине

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...