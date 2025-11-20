НАВЕРХ
Драма «Я бы тебя пнула, если бы могла» вышла в прокат

кадр из фильма
кадр из фильма "Я бы тебя пнула, если бы могла" (реж. Мэри Бронштейн)
Фото: © «Вольга»

Российские кинотеатры 20 ноября начали показ драмы с элементами комедии «Я бы тебя пнула, если бы могла». Картину высоко оценили критики и зрители.

Фильм рассказывает историю матери, которая тщетно пытается сохранять спокойствие, борясь с загадочной и неизлечимой болезнью своего ребенка. В основу сценария лег личный опыт режиссера Мэри Бронштейн.

Главную роль в фильме исполнила австралийская актриса Роуз Бирн, в большей степени известная своими комедийными образами в кино. Однако, в «Я бы тебя пнула, если бы могла» Бирн раскрылась с новой стороны, выдав самую эмоционально насыщенную роль в своей карьере.

«Данная роль требует как драматических, так и комедийных талантов. В фильме много точечного, неочевидного юмора, и Роуз идеально поняла, в каком регистре его играть. Она — выдающаяся актриса, и снимать ее было одним удовольствием», — цитирует режиссера пресс-служба кинокомпании «Вольга».

За этот фильм актриса получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля в номинации «Лучшая главная роль». Также в картине снялись Кристиан Слейтер, рэпер ASAP Rocky и популярный американский комиок и телеведущий Конан О'Брайен. 

Лента имеет 94% свежести на RottenTomatoes и рейтинг 7.1 на IMDb.

