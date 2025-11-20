Загадочные объекты внутри Земли связали с возникновением жизни

Жизнь на Земле зародилась благодаря странным гигантским структурам в мантии нашей планеты, к таким выводам пришли китайские геологи. Статья исследователей опубликована журналом Nature Geoscience.

Структуры представляют собой так называемые области «с низкой скоростью сдвига», которые представлены двум бесформенным скоплениям вещества — более плотного и при этом горячего по сравнению с окружающей мантией.

Одно из них располагается под Африкой, другое под Тихим океаном. Обе структуры поднимаются над земным ядром на высоту от тысячи до трех тысяч километров. Их существование подтверждено приборами, замеряющими скорость прохождения сейсмических волн.

Происхождение этих загадочных образований остается предметом споров исследователей. Так, есть теории, что это затонувшие литосферные плиты или даже расплавленные обломки другой планеты, с которой когда-то столкнулась Земля.

Китайские геологи пришли к выводу, что структуры возникли из вещества, которое просачивалось из ядра в мантию в процессе эволюции Земли. При этом «наверх» поднимались в основном легкие элементы — водород, азот, углерод.

В результате образования «законсервировали» все необходимое для получения будущей атмосферы Земли, пригодной для жизни. Вертикальные потоки расплава, достигавшие коры, захватывали эти элементы и доставляли на поверхность.

По мнению исследователей, стабильные «поставки» легких элементов из данных структур стали основой молодой земной атмосферы, которая в дальнейшем стала ключевым фактором зарождения жизни на планете.