НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Загадочные объекты внутри Земли связали с возникновением жизни

Источник:
Nature Geoscience
142 0
Планета Земля
Фото: © NASA

Жизнь на Земле зародилась благодаря странным гигантским структурам в мантии нашей планеты, к таким выводам пришли китайские геологи. Статья исследователей опубликована журналом Nature Geoscience.

Структуры представляют собой так называемые области «с низкой скоростью сдвига», которые представлены двум бесформенным скоплениям вещества — более плотного и при этом горячего по сравнению с окружающей мантией.

Одно из них располагается под Африкой, другое под Тихим океаном. Обе структуры поднимаются над земным ядром на высоту от тысячи до трех тысяч километров. Их существование подтверждено приборами, замеряющими скорость прохождения сейсмических волн.

Происхождение этих загадочных образований остается предметом споров исследователей. Так, есть теории, что это затонувшие литосферные плиты или даже расплавленные обломки другой планеты, с которой когда-то столкнулась Земля.

Китайские геологи пришли к выводу, что структуры возникли из вещества, которое просачивалось из ядра в мантию в процессе эволюции Земли. При этом «наверх» поднимались в основном легкие элементы — водород, азот, углерод.

В результате образования «законсервировали» все необходимое для получения будущей атмосферы Земли, пригодной для жизни. Вертикальные потоки расплава, достигавшие коры, захватывали эти элементы и доставляли на поверхность.

По мнению исследователей, стабильные «поставки» легких элементов из данных структур стали основой молодой земной атмосферы, которая в дальнейшем стала ключевым фактором зарождения жизни на планете.

Еще по теме
Сырое молоко оказалось смертельно опасным
Ученый СО РАН оценил идею переброски Оби в Узбекистан
Найдена самая большая в мире паутина
Секс ускорил заживление ран
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Станок или электробритва: чем бриться лучше
Путин подписал закон об увольнении мигрантов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

aevaev

то, что ударили - плохо, были уничтожены ответным огнем - хорошо

mosquito__2010

угу целый год всей армией как в анекдоте про неуловимого джов итоге покровску вилыкак и украине

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...

Nik3316

плавно подводят к повышению пенсионного возраста до 120лет))))))))))))