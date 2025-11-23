НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Снаряды «Краснополь‑М2» изменили тактику российской армии

Источник:
Il Giornale
251 1
Управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Активное применение Россией снарядов «Краснополь-М2» знаменует собой сдвиг в тактике российской армии, пишет военный обозреватель итальянского Il Giornale Марко Пиццорно.

«Москва делает новый шаг к полной интеграции высокоточного оружия в свою военную стратегию с помощью поставок дополнительных партий управляемых снарядов "Краснополь-М2" российским войскам на Украине», — считает Пиццорно.

По его словам, широкое распространение управляемых снарядов знаменует собой важный этап в процессе модернизации российской артиллерии, все больше ориентированной на технологическое превосходство и сокращение времени оперативного реагирования.

Российская артиллерия традиционно основанная на количестве и мощности, эволюционирует в сторону модели, основанной на быстроте определения и нейтрализации целей, заключил Пиццорно.

«Краснополь-М2» — 152-милиметровый снаряд с полуактивным лазерным наведением, который применяться артсистемами 2С19 «Мста-С», 2А65 «Мста-Б» и более поздней модели 2С43 «Мальва».

Система позволяет осуществлять динамическую корректировку траектории полета благодаря отражению лазерного луча от цели и обеспечивать погрешность менее двух метров.

Оборона #Оружие
Обсуждение (1)
