Трамп согласился принять ненавистного «сумасшедшего коммуниста»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится в Белом доме с одним из своих главных политических оппонентов — новым мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

«Мэр Нью-Йорка коммунист Зоран "Квам" Мамдани попросил о встрече. Мы договорились, что эта встреча состоится в Овальном кабинете в пятницу, 21 ноября», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В ноябре на выборах мэра Нью-Йорка сенсационную победу одержал 34-летний Мамдани. Он стал первым азиатом, мусульманином и социалистом на посту мэра главного американского города.

Трамп неоднократно называл Мамдани «сумасшедшим коммунистом» и «опасностью для Нью-Йорка». Президент США пообещал из-за нового мэра лишить город федерального финансирования.

Мамдани, в свою очередь, пообещал сделать Нью-Йорк оплотом сопротивления действующему лидеру страны.

«Если кто и может показать народу, преданному Дональдом Трампом, как победить его, так это город, который его породил. Если и есть способ повергнуть деспота в ужас, то для этого нужно уничтожить условия, позволившие ему аккумулировать власть», — заявил Мамдани после избрания.