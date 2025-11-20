Минтранс призвал развивать среду для электросамокатов в регионах

Региональным властям следует не запрещать, а продвигать использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), говорится в письме замминистра транспорта России Алексея Шило.

Ряд российских регионов прибегли к радикальным средствам регулирования сервисов СИМ. Москве, Санкт-Петербург, Пермь и Сочи ограничило скорости передвижения самокатов и запретили их появления в отдельных зонах. Благовещенск ввел полный запрет на парковку электросамокатов.

Минтранс предлагает регионам «содействовать» развитию сервисов аренды электросамокатов и других СИМ, не допуская избыточных ограничений, приводит «Коммерсантъ» письмо ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ За какие лекарства лишат прав

Вместо запретов Шило советует региональным властям «создавать условия для безопасного и комфортного использования СИМ путем интеграции в транспортную систему городов».

В сервисе Whoosh письмо Минтранса расценили как подчеркивающее статус кикшеринга: «Это давно не развлечение, а городской транспорт».

«Роль кикшеринга в жизни городов настолько значима, что единый стандарт правового регулирования выглядит наиболее логичным дальнейшим путем развития отрасли», — отметили в компании.