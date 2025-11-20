Зеленский отверг новый мирный план Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в обсуждении новых предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, пишет издание Axios со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Как узнали СМИ, США совместно с Россией разработали новый план по урегулированию конфликта. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсудил его с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым. Планировалась встреча Уиткоффа с Зеленским, но она не состоялась.

«Встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский отказывается от договоренностей, достигнутых с Умеровым, и не заинтересован в обсуждении плана Трампа», — рассказал изданию высокопоставленный американский чиновник.

По его словам, Трамп поддержал решение Уиткоффа отменить встречу с Зеленским.

Новый план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине соответствует предложениям российского лидера Владимира Путина, озвученным на саммите на Аляске, сообщил источник газете The Wall Street Journal.

Ни Украина, ни Европа в разработке нового мирного плана Трампа не участвовали, добавил собеседник газеты.