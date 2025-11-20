НАВЕРХ
Споры под запретом: приметы и лунный календарь на 20 ноября

Источник:
Sibnet.ru
Ссора
Фото: © Sibnet.ru

Федотов день отмечается в народном календаре 20 ноября. А в лунном календаре дата связана с новолунием. Рассказываем о приметах и запретах, связанных с этой датой.

На Федота существовал ряд строгих запретов. Особенно опасались ссор и конфликтов. Также запрещалось начинать новые дела и отправляться в дальние поездки — день не благоприятствовал крупным начинаниям.

На 20 ноября нельзя пугать и разгонять птиц — это верный способ привлечь в жизнь несчастья и беды. Считалось, что в этот день также не стоит отказывать в милостыне и помощи нуждающимся — это могло привести к лишениям в будущем.

Приметы на 20 ноября также помогали предсказать изменения погоды. Например, громкий и беспокойный крик галок и вороньих стай предвещал сильный снегопад. Ясный и морозный день — к ранней весне. Сильный снегопад — обильные дожди летом.

По лунному календарю 20 ноября наступает новолуние. Это знаменует начало нового лунного цикла с мощной энергией обновления. Считается, что день идеально подходит для составления амбициозных планов, главное не пытаться их сразу реализовать — лучше отложить на попозже.

