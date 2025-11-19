НАВЕРХ
Ровер Perseverance нашел на Марсе «невозможный» камень. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
Марсоход Perseverance обнаружил на Красной планете «невозможный» камень с высоким содержанием никеля и железа. Согласно представлениям ученых, на поверхности Марса таких камней быть не должно.

Камень нашли в районе кратера Езеро, ширина объекта составляет около 80 сантиметров. Марсоход сделал два снимка камня, а также провел его спектральный анализ с помощью приборов, сообщается на сайте NASA.

Аномальный камень на Марсе
Аномальный камень на Марсе
Фото: © NASA

Удивительный камень назвали Phippsaksla в честь одноименной скалы в Норвегии. Полученные спектрометром SuperCam данные свидетельствуют, что камень содержит аномально высокие концентрации никеля и железа.

На поверхности Марса объект с таким составом мог оказаться только в том случае, если он имеет метеоритное происхождение. Однако проверить эту теорию в настоящее время нельзя, так как для этого камень необходимо изучить в лабораторных условиях.

