Президент Украины Владимир Зеленский на фоне масштабного коррупционного скандала в стране заключил несколько сделок, на которые у Киев попросту нет денег, обратил внимание обозреватель Telegraph Оуэн Мэттьюс.

Коррупционные схемы в «Энергоатоме», организатором которых следствие считает соратника президента Украины Тимура Миндича, на фоне проблем с энергоснабжением «выглядят особенно отвратительно», пишет Мэттьюс в статье «Зеленский теряет связь с реальностью».

«Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис внутри страны. Поведение Зеленского является тревожным знаком для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии», — считает журналист.

Он также отмечает, что Украине растет недовольство руководством на фоне успехов российской армии на поле боя, в частности, в районе Покровска (Красноармейск) и в Запорожской области.