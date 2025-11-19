НАВЕРХ
Запад обвинил Зеленского в «потере связи с реальностью»

Источник:
The Telegraph
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне масштабного коррупционного скандала в стране заключил несколько сделок, на которые у Киев попросту нет денег, обратил внимание обозреватель Telegraph Оуэн Мэттьюс.

Коррупционные схемы в «Энергоатоме», организатором которых следствие считает соратника президента Украины Тимура Миндича, на фоне проблем с энергоснабжением «выглядят особенно отвратительно», пишет Мэттьюс в статье «Зеленский теряет связь с реальностью».

«Поездки по Европе, подписание фантастических контрактов на поставку оружия, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис внутри страны. Поведение Зеленского является тревожным знаком для всех доброжелателей Украины, потому что оно свидетельствует об отчаянии», — считает журналист.

Он также отмечает, что Украине растет недовольство руководством на фоне успехов российской армии на поле боя, в частности, в районе Покровска (Красноармейск) и в Запорожской области.

