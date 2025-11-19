Белый дом: Россия и Украина согласуют мирное соглашение

Рамочное соглашение о прекращении конфликта России и Украины будет согласовано всеми сторонами уже на этой неделе, сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Власти США испытывают оптимизм по поводу возобновления мирных переговоров, однако Украина и страны Европы пока не участвуют в подготовке параметров урегулирования, пишет издание Politico со ссылкой на источник, информированный о ситуации.

Собеседник в Белом доме ожидает, что украинские власти в связи с продвижением российских войск и внутриполитическим коррупционным скандалом будут вынуждены принять предлагаемые условия.

Ранее стало известно, что Россия и США тайно работают над новым планом прекращения конфликта на Украине. Документ состоит из 28 пунктов, которые касаются мира на Украине, гарантий безопасности, будущих отношений США с Россией и Украиной.

Разработкой плана руководит спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, который обсудил концепцию с спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.