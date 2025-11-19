НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Какие налоги нельзя оспорить

Источник:
РИА Новости
128 1
Федеральная налоговая служба
Фото: © Sibnet.ru

Оспорить в Федеральной налоговой службе или в суде можно долги по начисленным налогам, однако платежи, начисленные по данным самих налогоплательщиков, пересмотреть нельзя, следует из материалов ФНС.

Так, в списке неоспариваемых налог на профессиональный доход, налоги от предпринимательской и иной деятельности, а также НДФЛ, отраженный в декларации 3-НДФЛ, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно», — отмечается в материалах налоговой службы.

Кроме этого, не получится оспорить налоги, по которым уже имеется вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности. При этом налоговые органы с 1 ноября 2025 года получили возможность взыскивать задолженность с граждан без суда.

Внесудебное взыскание распространяется на долги по налогам, которые граждане рассчитывают самостоятельно, а также на платежи, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в уведомлениях по имущественным налогам.

Если гражданин не согласен с указанной суммой долга, в течение 30 дней он может подать возражение. На время рассмотрения возражения взыскание производиться не будет. Если же возражения не поступит, то взыскание произведут автоматически через семь дней.

Еще по теме
Президент Xiaomi предрек рост цен на смартфоны
Набиуллина признала, что с блокировками счетов «перегнули палку»
«Альфа-банк» запустил сервис бесконтактной оплаты взглядом
Россиян освободили от выплаты НДС по ряду вкладов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ученые проработают «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию
Разразилась экстремальная магнитная буря
Какое российское оружие помогло бы Венесуэле противостоять США
Microsoft закрыла лазейку для пиратской активации Windows
Обсуждение (1)
Картина дня
Белый дом: Россия и Украина согласуют мирное соглашение
Украина попыталась ударить американскими ракетами по Воронежу
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS
Золотой унитаз продали на аукционе Sotheby's в Нью‑Йорке
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

aevaev

то, что ударили - плохо, были уничтожены ответным огнем - хорошо

pepelmetal

Как верхушка побежала из 404, так сразу переговоров захотел, а ведь несколько дней назад про другое говорил:...

Uynachalnica

А кому он нужен, этот почетный пенсионер без портфеля?

карат11

Чуть было не лишились новых городов в Сибири.