Какие налоги нельзя оспорить

Оспорить в Федеральной налоговой службе или в суде можно долги по начисленным налогам, однако платежи, начисленные по данным самих налогоплательщиков, пересмотреть нельзя, следует из материалов ФНС.

Так, в списке неоспариваемых налог на профессиональный доход, налоги от предпринимательской и иной деятельности, а также НДФЛ, отраженный в декларации 3-НДФЛ, пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Поскольку эти суммы исчислены по данным самого налогоплательщика, при их неуплате взыскание может быть начато незамедлительно», — отмечается в материалах налоговой службы.

Кроме этого, не получится оспорить налоги, по которым уже имеется вступивший в силу судебный акт о взыскании задолженности. При этом налоговые органы с 1 ноября 2025 года получили возможность взыскивать задолженность с граждан без суда.

Внесудебное взыскание распространяется на долги по налогам, которые граждане рассчитывают самостоятельно, а также на платежи, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в уведомлениях по имущественным налогам.

Если гражданин не согласен с указанной суммой долга, в течение 30 дней он может подать возражение. На время рассмотрения возражения взыскание производиться не будет. Если же возражения не поступит, то взыскание произведут автоматически через семь дней.