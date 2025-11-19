НАВЕРХ
Солнце «выстрелило» по таинственному объекту 3I/ATLAS

Источник:
Sibnet.ru
Фото: NASA / CC BY 4.0

Солнце «выстрелило» по межзвездному объекту 3I/ATLAS сгустком плазмы, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Плазменное облако ударит по «кораблю-комете» в пятницу, 21 ноября.

Крупный выброс плазмы «удивительно точно» направлен на 3I/ATLAS, отметили ученые. Длительное время транзита плазмы связано с большой удаленностью объекта от Солнца — сейчас расстояние от звезды до 3I/ATLAS составляет около 230 миллионов километров.

Ранее 3I/ATLAS уже подвергался серии сильных ударов солнечной плазмы, когда пролетал за Солнцем. Несмотря на мощное воздействие, объект вышел из области солнечной короны без повреждений, что вновь активизировало дискуссию о его искусственной природе.

«В связи с тем, что в настоящий момент имеется возможность наблюдать 3I/ATLAS с Земли, есть шанс что последствия удара по объекту нового облака плазмы на этот раз удастся увидеть непосредственно», — отметили исследователи.

3I/ATLAS обнаружили 1 июля 2025 года. Большинство ученых считают, что 3I/ATLAS — комета межзвездного происхождения, однако есть версия, что таинственный объект представляет собой инопланетный звездолет. 19 декабря 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей.

